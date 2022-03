Ausgerechnet Andrew: Charles' und Williams bestürzte Reaktion auf Queen-Begleitung

Es war stets Prinz Andrew, der als Lieblingssohn der britischen Queen galt - trotz seines skandalträchtigen Lebens habe Elizabeth II. ihn stets am meisten gemocht, hieß es in britischen Medien immer wieder. Daran dürften auch die Missbrauchsvorwürfe gegen den Prinzen von York nichts geändert haben.

Andrew soll auf besondere Rolle bestanden haben

Als am Dienstag in der Westminster Abbey ein Gedenkgottesdienst zu Ehren des im vergangenen Jahr verstorbenen Prinz Philip abgehalten wurde, war es ihr Sohn Andrew, der mit Queen Elizabeth II. im Wagen vorfuhr. Bei seinem ersten Auftritt seit seinem vermeintlich millionenschweren Vergleich mit Klägerin Virginia Giuffre in einem Verfahren um sexuellen Missbrauch, wurde dem 62-Jährigen zudem die Ehre zuteil, seine Mutter in die Kirche zu begleiten.