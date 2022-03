Europäischer Adel erwies Prinz Philip letzte Ehre: Bilder vom Gedenkgottesdienst

Prinz Philip war am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren gestorben. Seine Beerdigung fand damals wegen der Corona-Pandemie nur im kleinen Kreis statt. Am 29. März wurde dem verstorbene Prinzgemahl im Rahmen eines Gedenkgottesdienstes in der Westminster Abbey im Beisein der Queen, Mitgliedern der britischen Königsfamilie und namhaften Vertretern des europäischen Hochadels Tribut gezollt.

Royale Gäste in der Westminster Abbey

Unter den Gästen waren unter anderem König Willem-Alexander und Königin Maxima aus den Niederlanden, König Harald und Königin Sonja von Norwegen, König Carl Gustaf und Königin Silvia von Schweden, König Philippe und Königin Mathilde von Belgien sowie Königin Margrethe von Dänemark, sowie zahlreiche, enge Familienmitglieder des verstorben Prinzen. Prinz Harry hatte bereits im Vorfeld erklären lassen, dass er und seine Frau Meghan an der Zeremonie nicht teilnehmen werden.