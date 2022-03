Harry schwänzt Prinz Philips Gedenkfeier: Adels-Experte äußert böse Vermutung

Der Duke of Endinburgh habe zu Lebzeiten großen Einfluss auf Harry gehabt und hätte es verdient, von seinem Enkel Ehrerbietung gezeigt zu bekommen. "Er [Anm. Prinz Harry] war bei der Beerdigung, ich denke, er hätte – was auch immer los ist – beim Gottesdienst [...] dabei sein sollen", so der Adels-Experte.

"Es scheint keinen ernsthaften Grund zu geben, warum er nicht dort sein kann. Kurz darauf geht es für ihn zu den Invictus Games nach Holland", fuhr Jobson fort. "All dieses Gerede darüber, dass er sich nicht sicher, fühlt und den Schutz, den er braucht, nicht bekommen kann – ich denke, das ist Blödsinn."

Meidet Harry wegen geplanten Memoiren die Royals?

Harry war seit seinem Umzug in die USA zwei Mal in seine Heimat zurückgekehrt. Einmal zum Begräbnis von Prinz Philip und dann, als er zusammen mit Prinz William anlässlich von deren 60. Geburtstag eine Statue von Lady Diana enthüllte. Meghan und die beiden gemeinsamen Kinder, Archie und Lilibet, waren nicht mit nach Großbritannien gereist. Queen Elizabeth II. hat ihre Urenkelin Lilibet, die vergangenen Sommer zur Welt gekommen ist, immer noch nicht persönlich kennengelernt. Und es sieht so aus, als würde sie dies auch nicht so bald nachholen können.