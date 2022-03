Herzogin Kate: Bedenken vor Meghans Hochzeit mit Harry?

Herzogin Kate soll sich deshalb vor Harrys Hochzeit sogar Sorgen um den jüngsten Sohn von Prinz Charles gemacht haben. Besonders die Tatsache, dass Harry zuvor nie den Vater von Meghan kennenlernte, soll sie nachdenklich gemacht haben.

Adels-Expertin Ingrid Seward berichtete gegenüber der britischen Zeitung The Sun, dass Kate wohl fürchtete, dass sich Meghan für ihre Familie und besonders für ihren Vater Thomas Markle "schämte". Dass Prinz Harry nach seiner Verlobung auf "BBC Radio 4" erwähnte, die Royals seien "die Familie, die Meghan nie hatte", machte die Frau von Prinz William wohl zusätzlich stutzig. "[Kate] konnte nicht verstehen, warum Harry seinen zukünftigen Schwiegervater nie getroffen hatte. Und warum Meghan sich für ihre Familie zu schämen schien und mit niemandem ausser ihrer Mama in Kontakt war", so Seward.

Herzogin Meghan: Zerrüttetes Verhältnis zu ihrem Vater

Damals wusste man noch nicht viel über den Vater von Herzogin Meghan. Es hieß, dass er bei der Hochzeit seiner Tochter 2018 nicht anwesend sein konnte, da er kurz zuvor einen Herzinfarkt erlitt und deshalb nicht aus den USA nach England reisen konnte. Statt ihm begleitete Prinz Charles Meghan zum Altar.