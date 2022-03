Historische Rarität: Prinzessin Charlotte könnte seltene Ehre zuteil werden

Während ihr ältester Bruder, Prince George Alexander Louis of Cambridge, als Dritter in der royalen Thronfolge eines Tages seinen Vater Prinz William als König beerben wird, könnte Prinzessin Charlotte die seltene Ehre zuteil werden, eines Tages einen Titel zu tragen, der in der Geschichte der britischen Monarchie bisher erst sieben Mal verliehen worden ist.

Prinzessin Charlotte könnte "Princess Royal" werden

Die einzige Tochter des Herzogs und der Herzogin von Cambridge steht derzeit an vierter Stelle der Thronfolge hinter ihrem Großvater Charles, ihrem Vater William und Prinz George. Charlotte könnte künftig aber einen äußerst seltener Titel tragen, wie express.co.uk. berichtet. Es handle sich um den Titel "Princess Royal", der nur von britischen Monarchen nach eigenem Ermessen an die älteste Tochter verliehen werden kann.