Zukunftspläne: Herzogin Meghan startet im Sommer ihre neue Karriere

Anfang des Jahres hatten mehrere Künstler, darunter Neil Young und Joni Mitchell, angekündigt, ihre Musik von Spotify abzuziehen. Damit protestierten sie gegen einen von zahlreichen Wissenschaftern als verharmlosend kritisierten Corona-Podcast. Trotz Sorgen um Desinformationen über die Corona-Pandemie setzten die Sussexes ihre Zusammenarbeit mit Spotify fort. "Wir haben Spotify gegenüber weiterhin unsere Bedenken zum Ausdruck gebracht, um sicherzustellen, dass Änderungen an seiner Plattform vorgenommen werden, um zur Bewältigung dieser Krise im Bereich der öffentlichen Gesundheit beizutragen", hieß es im Jänner in einer Mitteilung der von Meghan (40) und Harry (37) gegründeten Wohltätigkeitsorganisation Archewell. "Wir hoffen, dass Spotify diesen Moment nutzt und sind entschlossen, unsere Zusammenarbeit fortzusetzen, wenn dies so geschieht."

Nun soll es endlich soweit sein und das lange Warten hat angeblich ein Ende. Wie das US-Branchenportal Deadline berichtete, soll Spotify in einem Statement erklärt haben, dass die Podcast-Reihe mit Herzogin Meghan bereits in Produktion sei. Diesen Sommer soll das Ergebnis dann endlich auf der Plattform präsentiert werden.

Bisher nur eine Folge

Obwohl bereits 2020 angekündigt wurde, dass man sich 2021 auf etliche Podcast-Folgen mit den Sussexes freuen darf, wurde bisher nur eine einzige Episode veröffentlicht. In ihrem 35-minütigen "Weihnachtsspecial" sprachen Meghan und Harry im Dezember 2020 mit einigen ihrer prominenten Freunde. Darunter waren Stars wie Elton John und James Corden. Wie die neuen Folgen, die im Sommer veröffentlicht werden sollen, aussehen werden, ist bisher noch nicht bekannt.