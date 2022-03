Überraschendes Video: Prinz Harry amüsiert das Internet

Im neuen Video sieht man den Prinzen, wie er sich von einigen Personen Sätze auf Niederländisch beibringen lässt. Zum Schluss setzte er sich einen orange-farbenen Hut auf, legte seine Weste ab und präsentierte sich anschließend von Kopf bis Fuß in einem orangenen, sehr legeren Look, der für viele Zuseher überraschend kam. So hatte man den zweifachen Familienvater bisher noch nicht gesehen.

Für seinen sympathischen Auftritt gab es auf Twitter bisher etliche positive Reaktionen. Es bleibt abzuwarten, ob er damit die kritischen Stimmen bezüglich seines England-Besuchs zum Verstummen bringen konnte. Trotz des lockeren Videos stellte man aber im Twitter-Beitrag dennoch klar, dass man während der Vorbereitungen zur Veranstaltung gedanklich beim Team der Ukraine und den jeweiligen Angehörigen wäre.