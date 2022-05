Privat beim Polo: So unglamourös hat man Herzogin Meghan noch nie gesehen

Prinz Harry sitzt wieder im Sattel: Der Herzog von Sussex nahm am Harry East Memorial Tournament im Santa Barbara Polo Club teil, unweit des Anwesens, das er mit seiner Frau Meghan und ihren beiden gemeinsamen Kindern bewohnt: Archie, der am Freitag 3 Jahre alt wird, und Lilibet, die am 4. Juni ihren ersten Geburtstag feiert. Und es war ein großer Triumph für den Prinzen, denn Harry und sein langjähriger Kumpel Nacho Figueras haben mit ihrem Team den Sieg beim Poplo-Spiel errungen.

Herzogin Meghan im entspannten Freizeitlook

Bejubelt wurden Prinz Harry und sein Mitstreiter von Herzogin Meghan, die sich bei ihrem Auftritt beim Polo-Match ihres Ehemannes für einen entspannten Freizeitlook entschied: Die ehemalige Schauspielerin verzichtete auf übertriebenen Pomp und präsentierte sich in knappen Shorts, einem blau-weiß gestreiften Hemd und Hut.