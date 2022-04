Angst vor Burnout: Prinz Harry mit Homeoffice in Luxus-Villa überfordert

Nicht alle zeigten Verständnis für die Probleme des Prinzen, der am britischen Königshaus aufgewachsen ist und wohl um einiges mehr an Luxus gewöhnt ist, als so manch Normalo. Im Netz hagelte es damals spöttische Kommentare. "Wovon redet er? Er hat doch noch nie im Leben gearbeitet", fragte ein Nutzer. "Er weiß gar nicht, was das Wort Arbeit bedeutet", lästerte ein anderer - und auch jetzt können nicht alle Harrys Sorgen nachvollziehen.

Kaum Erfolge in den USA

Adels-Experten hingegen sind der Meinung, dass der Erfolg der Sussexes in den USA tatsächlich zu wünschen übrig lässt - wodurch sich das Paar durchaus unter Druck gesetzt fühlen könnte. Zwar hat das Ehepaar in den Monaten nach seinem Ausscheiden aus der königlichen Familie lukrative Multimillionen-Dollar-Deals mit Spotify und Netflix unterzeichnet. Aber die Autorin des neuen Buches "The Palace Papers", Tina Brown, ist der Meinung, die Geschäfte des Herzogs und der Herzogin von Sussex würden "nirgendwohin führen". Im Gespräch mit der Washington Post Live sagte Brown: "Es stellt sich die Frage nach den ganzen Unterhaltungsgeschäften - was sie getan haben."

Die Royal-Expertin nimmt an, dass Meghan und Harry schlecht beraten worden wären. "Ich denke, wenn sie versiertere Berater hätten, könnten diese ihnen sagen, dass das ganze Problem mit Unterhaltungsangeboten darin besteht, dass man Hits liefern muss", lautete ihr Fazit. "Wenn Sie ein Royal sind, gibt es keinen Zeitstempel und Sie können jahrelang so langweilig sein, wie Sie wollen, und trotzdem werden große Dinge auf dem Weg auf Sie zukommen." Um als Marke erfolgreich zu sein, müssten Meghan und Harry demnach die Ärmel hochkrempeln.