Brisante Aussage: Vor wem genau will Prinz Harry die Queen "beschützen"?

"Prinz Charles und Prinz William tun als hochrangige Familienmitglieder alles, um sicherzustellen, dass die Königin und die Monarchie in guten Händen sind. Harry hat sich entschieden, seine Pflicht aufzugeben, um als Privatmann Millionen von Dollar zu verdienen. und doch hält er es für seine Aufgabe, sich in Familienangelegenheiten einzumischen, während er am anderen Ende der Welt lebt – und dies dann amerikanische Medien zu erzählen", wirft Russell Myers dem Herzog von Sussex vor.

Zudem gilt Elizabeth II. Verhältnis zu einzelnen Familienmitgliedern als sehr innig. "Charles, William, Prinzessin Anne, Prinz Edward und Prinz Andrew sehen die Queen regelmäßig und übernachten oft auf Schloss Windsor", so ein Insider gegenüber der Sun.

Oder gelten Harrys Befürchtungen gar Prinz Andrew? Der in Ungnade gefallene Royal soll Palastinsiderin nach der Einigung im Missbrauchsprozess mit seiner Klägerin wieder vermehrt um die Gunst seiner Mutter buhlen und vorhaben, seine Position am Hof zu stärken. Doch sollte Prinz Harry auf Andrew angespielt haben, sollen sein Vater und sein Bruder ohnehin bereits intervenieren, da sie sich laut Insidern Sorgen machen, Andrew könnte die Queen manipulieren und beeinflussen.

4. Sicherheitspersonal

Wenn sich der Herzog von Sussex mit seinem rätselhaften Kommentar weder auf Mitarbeiter oder Familienmitglieder bezog, fragen sich britische Medien - will er seine Großmutter dann etwa vor Bedrohungen von außen schützen? Prinz Harry selbst befindet sich im Rechtsstreit mit der britischen Regierung, der wer vorwürft, diese würde ihm und seiner Familie bei Besuchen in Großbritannien nicht ein gebührendes Maß an Sicherheitsvorkehrungen bieten. Sollte Harry daher der Meinung sein, dass auch die Queen durch ein verstärktes Security-Aufgebot besser geschützt werden sollte?