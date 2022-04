"Hinterhältig": Angestellte bringen Prinz Harry erneut in Negativ-Schlagzeilen

Gegenüber The Daily Beast berichteten sechs Coaches des Unternehmens von den schlimmen Zuständen, in denen sich das Unternehmen angeblich befinden soll. So sei unter anderem angekündigt worden, dass die Arbeitsverträge der Mitarbeiter in Kürze geändert werden sollen, was für viele "hinterhältige Gehaltskürzungen" bedeuten würde, durch die einige ein Drittel ihrer Auszahlungen verlieren würden. "So viele von uns sind verärgert. Ich würde sagen, ein Herz ist gebrochen. Und ich denke, dass hier eine wirklich fragwürdige Moral herrscht", erzählte ein Mitarbeiter. "Sie haben uns zu Ware gemacht."

Auch ein Bewertungssystem soll den Mitarbeitern schwer zu schaffen machen, welches sich ebenfalls auf das Gehalt der Coaches auswirken würde. Alle Kunden seien dazu aufgerufen, in einer App anzugeben, wie "lebensverändernd" die Arbeit mit den Coaches für sie war. "Wenn ich ein Mitglied coache, möchte ich mich nicht darauf konzentrieren, wie sie mich bewerten werden", erklärte ein Mitarbeiter gegenüber dem Online-Portal. "Aus ethischer Sicht sind wir dazu da, den Kunden zu coachen, und nicht, damit er den 'Gefällt mir'-Knopf drückt."

Einige Änderungen wurden durch die Aufstände der Mitarbeiter bereits wieder zurückgenommen. Doch scheinbar seien sich viele nicht im Klaren, wofür Prinz Harry zuständig sei oder ob dieser nur für das Unternehmen an Land gezogen wurde, um öffentlich mehr Aufmerksamkeit dafür zu generieren. Doch nicht nur die Position des Royals wird infrage gestellt: "Sie haben in den letzten Jahren eingestellt und eingestellt und eingestellt ... Es gibt so viele Vizepräsidenten. Ich weiß nicht einmal, was diese Vizepräsidenten tun."