Herzogin Kate trägt bei Überraschungs-Auftritt Kleid mit besonderer Bedeutung

Die Herzogin von Cambridge hat am Montagmorgen einen überraschenden Auftritt an der Seite ihres Mannes, Prinz William, in der Westminster Abbey absolviert. Das Ehepaar von Cambridge hatte sich anlässlich des ANZAC-Days (Anmm. ANZAC: Akronym für Australian and New Zealand Army Corps) am 25. April festlich in Schale geworfen.

Herzogin Kate recycelt Kleid von Charlottes Taufe

Der ANZAC-Day ist ein nationaler Gedenktag für Australien und Neuseeland und Tonga, bei dem an den Tag der ersten Militäraktion von australischen und neuseeländischen Truppen sowie Soldaten aus Tonga im Ersten Weltkrieg, der Landung auf Gallipoli, erinnert wird.