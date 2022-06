Nächster Royal-Umzug: Prinzessin Eugenie verlässt England

Bereits in der Vergangenheit hatte Prinzessin Eugenie im Ausland gelebt - so verbrachte sie zwei Jahre in New York. In letzter Zeit wohnte die Tochter von Prinz Andrew mit ihrem Ehemann und ihrem gemeinsamen Sohn im Londoner Frogmore Cottage ihres Cousins Prinz Harry. Wie The Telegraph berichtet, dürfte sie das allerdings in nächster Zeit nicht mehr tun - die 32-Jährige plant einen Umzug.

Neue Stelle für ihren Mann: Prinzessin Eugenie plant Umzug

Laut der Zeitung The Telegraph startet für Prinzessin Eugenie, ihren Mann Jack Brooksbank sowie für ihren einjährigen Sohn August bald ein neues, spannendes Kapitel. Durch einen neuen Job des 36-Jährigen steht nämlich angeblich ein Umzug vor der Tür.