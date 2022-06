William und Kate: Haben sie Meghan und Harry noch immer nicht verziehen?

Während sich die Sussexes bei der Militärparade am Donnerstag nach ihrer Ankunft in England bedeckt hielten, vollzogen sie am Freitag ihren ersten offiziellen Auftritt während ihres London-Aufenthalts beim Dankgottesdienst für Königin Elizabeth II. in der Kathedrale St. Paul's.

Auffällig war dabei, dass der jüngste Sohn von Prinz Charles und die ehemalige Schauspielerin sehr weit weg von Prinz William und seiner Frau Catherine gesessen sind. Auch bei gemeinsamen Gesprächen in der Öffentlichkeit wurden sie während der gesamten Veranstaltung nicht gesichtet.