Neben der Queen hatte beim Balkon-Auftritt der K√∂nigsfamilie am Donnerstag vor allem einer f√ľr Aufmerksamkeit gesorgt - der vierj√§hrige Prinz Louis. Bilder des Mini-Royals, auf denen er Grimassen schneidet und sich schreiend die Ohren zuh√§lt, gingen seither durch die internationale Presse. Bei ihrem j√ľngsten Auftritt in Cardiff in Wales zeigten sich Prinz William und Herzogin Kate am Samstag diesmal nur mit ihren anderen beiden Kindern.

Auftritt in Wales ohne Prinz Louis

Zum Auftakt der Feierlichkeiten zum 70-j√§hrigen Thronjubil√§um der Queen hatten sich die Mitglieder der britischen Royal-Family auf dem Balkon des Buckingham-Palasts gezeigt. W√§hrend viele Fans vorweg bef√ľrchtet hatten, Prinz Harry und Herzogin Meghan k√∂nnten mit ihrer Anreise aus Amerika die Aufmerksamkeit der Queen stehlen, hielten sich die Sussexes im Zuge der traditionellen "Trooping the Colour"-Parade in London eher im Hintergrund auf. Stattdessen sorgte der j√ľngste Sohn von Herzogin Catherine und Prinz William mit dem gemeinsamen Auftritt am Balkon international f√ľr Gespr√§chsstoff.