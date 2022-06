Nächste Absage: Herzogin Kate äußert sich zum Gesundheitszustand der Queen

Am Donnerstag zeigte sie die Queen in bester Laune auf dem Balkon des Buckingham-Palasts mit vielen ihrer Familienmitglieder im Zuge der "Trooping the Colour"-Militärparade. Für den "Dankgottesdienst für die Herrschaft der Queen" in der Kathedrale St. Paul's am Freitag ließ sie sich allerdings entschuldigen. Sie sage mit großem Widerwillen ab, nachdem sie bei den Feierlichkeiten zuvor einige Beschwerden verspürt habe, hieß es vorweg vom Palast. Auch am heutigen "Epsom Derby"-Pferderennen soll sie nicht teilnehmen. Medienberichten zufolge soll Herzogin Kate, die Ehefrau von Prinz William, ein Gesundheitsupdate zum Zustand von Königin Elizabeth II. gegeben haben.

Herzogin Kate: Feierlichkeiten für Queen "sehr anstrengend"

Wie verkündet wurde, wird die Queen auch heute nicht bei den öffentlichen Terminen dabei sein, die aktuell in England ihrem 70. Thronjubiläum zu ehren stattfinden. Eine Mitarbeiterin des britischen Fernsehsenders ITV teilte am Freitagabend auf Social Media die Nachricht: "Die Königin wird morgen nicht am Epsom Derby teilnehmen, es wird jedoch erwartet, dass sie es im Fernsehen von Windsor Castle aus verfolgen wird." Die 96-Jährige dürfte sich wohl bei den Feierlichkeiten am Donnerstag zu sehr verausgabt haben. Laut der britischen Daily Mail hat sich Herzogin Kate beim Dankgottesdienst zum Gesundheitszustand der Queen geäußert.