Thronjubiläum der Queen: Welche Royals waren mit ihr am Balkon und wer fehlte?

Mit der traditionellen Parade "Trooping the Colour" haben in London die offiziellen Feiern zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. begonnen. Thronfolger Prinz Charles nahm am Donnerstag in Vertretung seiner Mutter die Militärschau auf dem Gelände Horse Guards Parade ab. An seiner Seite waren sein Sohn Prinz William und seine Schwester Prinzessin Anne. Die Queen zeigte sich auf dem Balkon des Buckingham-Palasts der Menge.

Royals zeigen sich auf dem Balkon - einige fehlten

Nach der Parade trat die Königsfamilie auf den Balkon des Buckingham-Palasts. Die 96 Jahre alte Monarchin erschien in einem Mantel in hellem Taubenblau mit weißen Verzierungen und passendem Hut. Auf den Palast-Balkon begleitet wurde die Queen zunächst von ihrem Cousin Prinz Edward, dem Herzog von Kent, dann gesellten sich auch die engen Familienmitglieder wie Prinz Charles und Prinz Edward sowie Enkel Prinz William und deren Familien dazu.