Zwischenfall mit Störern: Feiern zum 70. Thronjubiläum der Queen begonnen

Überraschend nehmen Queen-Enkel Prinz Harry und seine Ehefrau Herzogin Meghan am Auftakt der Feierlichkeiten gemeinsam mit anderen Royals teil. Das Paar werde Mitglieder der königlichen Familie am Donnerstagvormittag zur traditionellen Geburtstagsparade "Trooping the Colour" in London begleiten, teilte der Palast in der Nacht auf Donnerstag mit. Das Ehepaar werde sich am Donnerstagmittag allerdings nicht an der Seite der Queen und der engsten Familie auf dem Buckingham-Balkon zeigen. Der Auftritt sei nur "Working Royals" vorbehalten. Harry und Meghan hatten aber ihre royalen Pflichten mit ihrem Umzug in die USA aufgegeben.

Queen dankt britischen Volk

Queen Elizabeth II. dankte den Menschen im Vereinigten Königreich für die bevorstehende Feier. "Ich weiß, dass bei diesen festlichen Anlässen viele schöne Erinnerungen entstehen werden", hieß es in einer Grußbotschaft der 96 Jahre alten Monarchin, die der Buckingham-Palast am Mittwochabend veröffentlichte.