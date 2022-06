Die Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum der Queen im Livestream

Zum 70-jährigen Thronjubiläum der britischen Königin Elizabeth II. findet am Donnerstag ab 11:00 Uhr die traditionelle Geburtstagsparade "Trooping the Colour" in London statt. Überraschend werden auch Queen-Enkel Prinz Harry und seine Ehefrau Herzogin Meghan die Feierlichkeiten gemeinsam mit anderen Royals besuchen, wie der Palast mitteilte. Eröffnet wird die Zeremonie von Thronfolger Prinz Charles. Seine 96-jährige Mutter, die Queen selbst, bleibt im Palast - wohl aufgrund von gesundheitlichen Problemen.

Für den KURIER ist Reporterin Anna-Maria Bauer live vor Ort, sie wird uns laufend mit Fotos und Bildern der historischen Parade versorgen. Außerdem können Sie die Feier im Livestream verfolgen, den die Kollegen des britischen Telegraph zur Verfügung stellen:

Verfolgen Sie die Parade ab 11:00 Uhr im Livestream: