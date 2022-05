Die Rede des künftigen Königs zur Parlamentseröffnung in London

Charles hat in letzter Zeit immer mehr öffentliche Funktionen übernommen. Um seine Mutter am Dienstag zu ersetzen, war aber ein „Letters Patent“ nötig. Dieses delegiert spezifische royale Aufgaben an zwei „counsellors of state“, also Staatsräte: in diesem Fall die Parlamentseröffnung an Charles und Sohn Prinz William, 39. Der Zweite in der Thronfolge nahm so erstmals an dem Event teil. Die Queen übertrug keine weiteren Aufgaben, betonte die BBC.

„Die Regierung will die Wirtschaft ankurbeln und die Belastung (durch Inflation) verringern“, begann Charles die Rede, die insgesamt 38 Gesetzesvorhaben enthielt. Er trug die Uniform eines Flottenadmirals, während die Krone auf einem Tischchen neben ihm platziert war statt die Queen. Flankiert war er von Gattin Camilla und William.

In ihren 70 Jahren auf dem Thron verpasste die Queen erst zum dritten Mal die Feierlichkeiten zum Start einer neuen Sitzungsperiode des Parlaments. 1959 und 1963 war sie schwanger; 2020 fiel die Zeremonie wegen Corona aus.

Charles ließ zum Ende seines Auftritts wissen: „Ihre Majestät freut sich auf die Feierlichkeiten“ am 2. Juni zu ihrem Platinjubiläum.