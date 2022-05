Queen-Rede: Premier Johnson erhofft sich Befreiungsschlag

Die Gesundheit der Queen und die politische Gesundheit des britischen Premiers Boris Johnson stehen heute, Dienstag, in London im Brennpunkt. Trotz gesundheitlicher Sorgen um Queen Elizabeth II., deren Team in den vergangenen Monaten diverse Auftritte absagen musste, oft mit Hinweis auf Mobilitätsprobleme, will die 96-Jährige die traditionelle „Queen’s Speech“ verlesen.

Das ist die von Ministern verfasste Regierungserklärung zur jährlichen Parlamentseröffnung im Oberhaus. 2020 fiel die Zeremonie wegen der Corona-Pandemie aus. In ihren 70 Jahren auf dem Thron verpasste die Monarchin sie sonst nur 1959 und 1963 – als sie schwanger war.

Springt Charles ein?