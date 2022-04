Umstrittener Pakt: Großbritannien will Flüchtlinge nach Afrika schicken

Wer in Großbritannien Asyl beantragen will, soll künftig in Ruanda auf die Zustimmung warten. Die britische Innenministerin Priti Patel hat am Donnerstag mit dem ostafrikanischen Land ein entsprechendes Abkommen unterzeichnet, wie die Regierung in London mitteilte. Damit will Premierminister Boris Johnson Menschen von der gefährlichen Reise über den Ärmelkanal abhalten und illegale Migration stoppen.

"Wir müssen sicherstellen, dass der einzige Weg zum Asyl im Vereinigten Königreich ein sicherer und legaler ist", sagte Johnson am Donnerstag. Wer versuche, "die Warteschlange zu überspringen oder unsere Systeme zu missbrauchen", solle "schnell und auf humane Weise" in einen Drittstaat oder ins Herkunftsland gebracht werden.

Zur Abschreckung von Wirtschaftsflüchtlingen hat Großbritannien das Abkommen mit Ruanda abgeschlossen. Männliche Migranten sollen nach ihrer illegalen Ankunft im Vereinigten Königreich in das zentralafrikanische Land geflogen werden und dort auf die Entscheidung über ihren Asylantrag warten.