Gottesdienst zum Queen-Jubiläum: Harry, Meghan und zwei "Umfaller"

Er kam seinen militärischen Abzeichen, sie in einem cremefarbenen Mantel mit Hut: Alle Augen waren am Freitag im Rahmen der viertägigen Feiern zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. auf das widerspenstige Paar gerichtet: Prinz Harry und Herzogin Meghan, die unter riesigem Jubel neben anderen Mitgliedern der Royal Family zum Dankgottesdienst in die Londoner St. Paul's Cathedral gekommen waren.