Warum Prinz Charles bei der Krönung der Queen Geschichte schrieb

Nach dem Tod ihres Vaters Königs Georg VI. bestieg dessen älteste Tochter, Elisabeth II., am 6. Februar 1952 den Thron. Dieses Jahr feiert die rüstige Monarchin ihr 70-jähriges Thronjubiläum. Elizabeths Krönung fand am 2. Juni 1953 in der Westminster Abbey statt und war die erste, die im Fernsehen übertragen wurde. Doch nicht nur sie ging an diesem Tag in die Geschichtsbücher ein. Auch ihrem Sohn Prinz Charles war am Tag der Krönung seiner Mutter eine Sonderstellung zuteil.

Charles war als einziges Kind der Queen bei Krönung anwesend

Der kleine Charles erlebte als erstes Kind von Queen Elizabeth II. und Prinz Philip die Krönung seiner Mutter als Souverän mit. Seine Schwester, Prinzessin Anne, durfte nicht an dem besonderen Anlass teilnehmen, da sie mit zwei Jahren als zu jung galt. Prinz Andrew und Prinz Edward waren zum Zeitpunkt der Krönung ihrer Mama noch nicht auf der Welt.