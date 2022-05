Nach Streit vor Hochzeit: Meghans Möglichkeit, Kate eins auszuwischen?

In der Vergangenheit hatte Herzogin Meghans angeblich angespannte Beziehung zu ihrer Schwägerin Kate schon oft für Schlagzeilen gesorgt. Die ehemalige "Suits"-Darstellerin selbst hatte gegenüber Oprah Winfrey gestanden, dass es zwischen ihr und Williams Frau vor ihrer Hochzeit mit Harry zu Streit gekommen sein soll. Und dass Catherine sie damals zum Weinen gebracht habe. Zuletzt behauptete ein Klatschblatt, Catherine habe sich deswegen geweigert, während der "Trooping The Colour"-Parade neben Meghan auf dem Palastbalkon zu stehen - was Meghan verletzt haben soll. Palastmitarbeiter sollen laut New Idea deswegen die Vermutung hegen, dass Meghan das Bedürfnis verspüren könnte, Kate eines auszuwischen - und absichtlich nicht vor ihr zu knicksen.