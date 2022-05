Geldprobleme: Meghans und Harrys verschwenderischer Lebensstil

Wie unter anderem Page Six und die Daily Mail berichten, soll nun eine Doku-Soap √ľber die beiden Royals geplant sein. Darin soll es intime Momente aus ihrem Alltag als auch Einblicke in ihr Zuhause in Montecito, Kalifornien, im Stil der Kardashians geben. Um die Privatsph√§re, die sie sich angeblich in den USA so sehr w√ľnschten, d√ľrfte es f√ľr Meghan und Harry damit geschehen sein.

Adels-Expertin Daniela Elsner geht in einem Artikel f√ľr den New Zealand Herald der Frage nach, ob die finanzielle Situation der Sussexes tats√§chlich so schlecht war, als sie die k√∂nigliche Familie verlie√üen, dass sie keine andere Wahl hatten, als "sich an den h√∂chsten TV-Bieter zu verkaufen".

Wie hoch Prinz Harrys Erbe, das ihm sowohl von der K√∂niginmutter als auch von seiner Mutter Diana hinterlassen wurde, genau ist, ist nicht bekannt. Anfang 2021 berichtete The Times, dass Harrys Eigenkapital - vorausgesetzt, es ist klug investiert worden - rund 40,7 Millionen US-Dollar wert sein soll. Meghans Verm√∂gen zum Zeitpunkt ihrer Hochzeit mit Harry wurde auf 5,3 Millionen US-Dollar gesch√§tzt. Rund 46 Millionen Dollar d√ľrfte das Ehepaar von Sussex demnach zusammen gehabt haben, als sie im M√§rz 2020 aus Gro√übritannien auswanderten.