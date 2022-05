William und Kates Premieren-Auftritt: Ein "Albtraum" für Meghan und Harry

Prinz Williams und Herzogin Kates großer Glamour-Auftritt bei "Top Gun: Maverick"-Premiere sorgt nach wie vor für Gesprächsstoff. Das Paar hatte sich für den Anlass in farblich aufeinander abgestimmten Outfits in Schwarz-Weiß festlich zurecht gemacht. Ein Blickfang war vor allem Kates raffinierte, schulterfreie Abendrobe - aber auch ihr kleiner Flirt mit Schauspieler Tom Cruise erregte Aufmerksamkeit bei Royal-Fans und Adels-Experten.

Adels-Expertin: William und Kate gar nicht mehr bieder

Royal-Expertin Daniela Elser hob den atemberaubenden Auftritt des Herzogs und der Herzogin von Cambridge auf dem roten Teppich bei der Top-Gun-Premiere in einem Artikel für den New Zealand Herald lobend hervor. Das Paar habe sich regelrecht in "William und Kate 2.0" verwandelt, ist diese der Meinung. Hätten William und und Kate in der Vergangenheit nicht selten bieder gewirkt, wäre der Prinz und die Herzogin, "die so lange die menschliche Verkörperung eines beigen Wollpullovers der Mittelklasse waren, zu einem eleganten und raffinierten Duo geworden", stellt die königliche Kommentatorin begeistert fest.

Vor allem Catherine habe strahlend ausgesehen in ihrem Outfit - was auch Tom Cruise aufgefallen sei, schreibt Elsner. Doch die Wandlung, die Kate und ihr Mann mit der Zeit hingelegt haben, gehe weit über die "neuen und verbesserten Kleiderschränke" hinaus. Die Adels-Expertin sieht in Auftritten wie dem bei der "Top Gun"-Premiere Williams und Kates "überlegten Feldzug", der ihren Übergang zum künftigen König und Königin markiere.