Prinz William bei FA-Cup-Finale ausgebuht: Der traurige Grund

Trauriger Grund für Buhrufe

Laut der Daily Mail sollen besonders Liverpopl-Anhänger den Royal ausgebuht haben. Diese seien "bekannt" dafür, dass sie "God Save The Queen" in Wembley ausbuhen. Der Grund für dieses Verhalten liege bereits 33 Jahre zurück und hat seinen Ursprung in der Hillsborough-Katastrophe. Im April 1989 starben im Hillsborough Stadium in Sheffield 96 Menschen im Hillsborough-Stadion, als während des Halbfinalspiels um den FA Cup zwischen dem FC Liverpool und Nottingham Forest unkontrolliert Zuschauer in zwei Fanblöcke strömten. Bei der Massenpanik wurden zudem 766 Menschen verletzt.

Die Buhrufe seien der damaligen konservativen Regierung und dem Establishment gewidmet, da die Liverpool-Fans immer der Meinung sind, dass die Katastrophe nicht vollumfänglich aufgearbeitet wurde, erklärt Fußball-Experte Connor O'Neill gegenüber der Daily Mail.