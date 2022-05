Tom Cruise: Sucht er absichtlich die Nähe zur Royal-Family?

Zurzeit häufen sich die Auftritte von Tom Cruise in Verbindung mit der britischen Königsfamilie. War er vor einigen Tagen noch als Moderator bei einer Veranstaltung anlässlich des Platinjubiläums der Queen tätig, ließ er sich von Herzogin Kate und Prinz William nun auch noch zur London-Premiere seines neuen Filmes begleiten - obwohl die beiden Royals die "Top Gun"-Fortsetzung angeblich vor Wochen schon gesehen haben.

Eine PR-Expertin äußert sich gegenüber MailOnline, der Schauspieler würde sich einem alten Marketing-Trick zu nutzen machen und damit die Royals für seine Zwecke ausnutzen.

Nutzt Tom Cruise die Royal-Family aus?

Aktuell rührt Tom Cruise fleißig für seinen neuen Film "Top Gun: Maverick" die Werbetrommel. Bevor er sich die letzten Tage ständig in der Nähe der britischen Royals zeigte, hatte auch Lady Gaga vor einigen Wochen noch ein gemeinsames Bild mit dem Schauspieler geteilt, um den es die Jahre zuvor wesentlich ruhiger war.

Nach dem Social-Media-Beitrag der Sängerin wurde jedoch sehr deutlich, wie schlecht es um das Image des "Eyes Wide Shut"-Darstellers steht. Viele Fans zeigten sich in den Kommentaren eher besorgt und beinahe entsetzt anstatt erfreut darüber, dass die "Born This Way"-Interpretin und das Scientology-Mitglied auf den Fotos so eng befreundet scheinen.