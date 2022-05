Polo-Queen: Meghan probiert ungewohnten Look aus und schmust mit Harry

An royale Kleidervorschriften muss sich Herzogin Meghan seit ihrem Umzug in die USA ja schon lÀnger nicht mehr halten. Bei einem Polospiel ihres Ehemannes Harry zeigte sich die ehemalige Schauspielerin aber nun von einer ganz ungewohnten Seite. Die Aufmerksamkeit war Meghan jedenfalls gewiss, als sie ihren Mann anfeuerte und spÀter seinen Sieg mit ihm feierte.

Herzogin Meghans Polo-Look von Diana inspiriert?

Bei dem Poloturnier, an dem Prinz Harry in Santa Barbara teilnahm, prĂ€sentierte sich die Herzogin von Sussex in einem schwarzen Hut mit breiter Krempe, einer schwarz-weiß gepunkteten Bluse und plissierten weißen Shorts. Dazu trug sie knallroten Lippenstift - ein Look, den die konservative Queen wohl eher nicht abgesegnet hĂ€tte. Ihre Haare, die in den vergangenen Monaten um einige Zentimeter gewachsen zu sein scheinen, trug Meghan offen und so gescheitelt, das sie voluminös gewellt ĂŒber eine ihre Schulter fielen. Eine schwarze XL-Sonnenbrille rundete das Retro-Outfit der zweifachen Mutter ab.