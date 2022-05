Nächster Karriere-Dämpfer für Herzogin Meghan

Für Herzogin Meghan sollte es 2022 eigentlich in ihrer Karriere steil nach oben gehen. Nachdem sie und Prinz Harry nach ihrer gemeinsamen Hochzeit von ihren königlichen Pflichten zurückgetreten sind, warteten bisher viele gespannt darauf, was die ehemalige Schauspielerin in Zukunft beruflich machen wird.

Pläne gab es bisher viele, so standen beispielsweise eigene TV-Formate mit Meghan als Moderatorin oder diverse Netflix-Produktionen im Raum. Wie vor einigen Tagen bekannt wurde, soll sich der Streaming-Riese aber nun gegen eine Cartoon-Serie entschieden haben, welche mit der Herzogin geplant war. Ein abgelehnter Antrag am US-Patentamt macht ihr nun in Bezug auf ein weiteres berufliches Projekt einen Strich durch die Rechnung.

Nächste berufliche Niederlage für Herzogin Meghan

Vor ihrer Beziehung mit Prinz Harry hatte Meghan versucht, sich in mehreren Bereichen einen Namen zu machen. So war sie beispielsweise als Schauspielerin in der beliebten Anwaltsserie "Suits" zu sehen und führte außerdem ihren Blog "The Tig", auf dem sie von Kochrezepten bis hin zu Reise-Geschichten ihren Lesern ein breites Spektrum an Inhalten geboten hatte.