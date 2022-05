Royal-Fans über Kate bei Top-Gun-Premiere: "William wird eifersüchtig sein"

Prinz William und Herzogin Kate legten bei der Premiere des Actionfilms "Top Gun: Maverick" in London einen hollywoodreifen Glamour-Auftritt hin. Das royale Paar präsentierte sich in farblich aufeinander abgestimmten Outfits in Schwarz-Weiß und hatte bei der Gelegenheit auch die Gelegenheit, mit "Top Gun"-Star Tom Cruise auf dem Red Carpet zu schäkern.

Flirtlaune? Herzogin Kate ganz verzaubert von Tom Cruise

Vor allem Catherine schien Gefallen an dem Treffen mit dem Hollywoodstars zu finden. Royal-Fans entgingen die begeisterten Blicke jedenfalls nicht, die Kate Cruise immer wieder zuwarf. Sie schien sich mit dem Schauspieler bestens zu verstehen und lachte in einer Tour, während sie sich mit dem Action-Star unterhielt - ihren Ehemann William schien die Herzogin dabei fast gänzlich außer Acht zu lassen. Auf Twitter erregte vor allem der Moment Aufmerksamkeit, als Tom Cruise - ganz Gentleman - Kates Hand nahm, um sie auf dem roten Teppich die Treppe hinauszubegleiten.