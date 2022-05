Streit mit Prinz Harry: So hart trifft es Williams Kinder

"Charlotte schickt allen Familienmitgliedern aufmerksame Geschenke und Karten, und sie rufen sich zumindest als Familie an, um alles Gute zum Geburtstag zu singen und so weiter", so die Quelle.

Die Siebenj√§hrige gilt allgemein als herzlich gegen√ľber ihren engeren Familienmitgliedern. Sie soll auch vernarrt sein in ihren Gro√üvater, Prinz Charles, und ihre Urgro√ümutter, die Queen. "Sie verehrt [Queen Elizabeth II.] und ihr Opa Charles schw√§rmt sehr f√ľr sie. Sie sind sehr stolz auf die Person, zu der sie sich entwickelt, genau wie auf George und Louis", berichtet der Insider.