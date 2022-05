Harry und Meghan: Kardashians als neue Karriere-Vorbilder?

Gehen Herzogin Meghan und ihr Ehemann Prinz Harry nun unter die Reality-Stars? Wie es aussieht, dürften die beiden mit Netflix eine eigene Doku-Serie über ihr Leben planen und die soll ganz im Stil der Sendungen der Kardashian-Jenner-Familie sein.

Prinz Harry und Herzogin Meghan: Doku-Format wie "Kardashians"

Vor Kurzem startete Kim Kardashian und ihre Familie mit ihrer neuen Sendung "The Kardashians" auf Hulu. Zuvor hatten sie sich auch schon 20 Staffeln lang im Zuge ihrer Reality-Sendung "Keeping Up With The Kardashians" von Kamera durchs Leben begleiten lassen und jeden Schritt ihres Alltags in ihre Show gepackt. Ähnliches sollen Medienberichten zufolge auch Harry und Meghan vorhaben.