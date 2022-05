Auto weggenommen: Fürstin Charlène von Albert bevormundet?

Immer wieder kursieren Spekulationen um Fürstin Charlènes gesundheitliche Verfassung und ihre Ehe mit Fürst Albert II. Nun macht ein neues Gerücht die Runde, wonach der monegassische Fürst seiner Frau gar das Auto weggenommen haben soll.

Fürstin Charlène: Von Fürst Albert bevormundet?

Es macht ganz den Anschein, als würde er seine Frau aus Sorge um ihr Wohlergehen bevormunden. Wie die italienische Zeitschrift Milleunadonna berichtet, musste Charlène angeblich ihren Geländewagen abgeben.

Albert soll ihr den Wagen, mit dem sie regelmäßig vom Palast in Monte Carlo zu ihrer Sommerresidenz Roc Agel pendelte weggenommen haben. Der Fürst soll befürchten, dass die Strecke seiner Frau, die sich zuletzt für mehrere Monate wegen psychischer und körperlicher Gesundheit in eine Klinik in Behandlung begeben hatte, zu gefährlich sein könnte.