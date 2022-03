Grace Kelly: Unbekannte Details zum Tod der Fürstin

Die TV-Doku "Grace Kelly: Die wahre Geschichte", die am 26. März auf dem Sender Phoenix ausgestrahlt wurde, gibt private Einblicke in das Leben von Fürst Rainiers III. Ehefrau, Schauspielerin Grace Kelly. Am 14. September 1982 starb Fürstin Gracia Patricia von Monaco an den Folgen eines schweren Autounfalls. Zumindest war das die öffentlich bekannte Version. Was nicht viele wissen: Ein Kaplan des Grimaldi-Palasts behauptete vor einiger Zeit, dass nicht der Unfall die ehemalige Schauspielerin getötet habe.

"Prinzessin Grace war vor dem Unfall tot"

Offiziell hieß es bisher: Am 13. September 1982 waren Gracia Patrica und ihre Tochter Prinzessin Stephanie auf dem Weg von ihrer Sommerresidenz Roc Agel zum Palast in Monte Carlo von der Straße abgekommen. Ihr Wagen geriet außer Kontrolle und stürzte 40 Meter tief einen Abhang hinunter. Gracia Patricia und Stephanie kamen ins Krankenhaus, wo die Fürstin nach einer mehrstündigen Operation am folgenden Tag im Alter von 52 Jahren verstarb.

Was genau in dem Wagen geschah, bevor er die Böschung hinabstürzte, war lange Zeit nicht bekannt. In einem Buch, das anlässlich von Fürst Alberts 60. Geburtstag erschienen ist (" Albert II. von Monaco – Der Mann und der Prinz"), wird Kaplan Penzo zitiert: "Prinzessin Grace war tatsächlich vor dem Unfall tot. Es war nicht der Unfall, der sie tötete." Der Geistige behauptet laut Bunte weiter, dass die Frau von Fürst Rainer III. an einer Embolie gestorben sein soll.