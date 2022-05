Wegen Caroline? Fürstin Charlène von Familien-Jubiläum ausgeschlossen

Nachdem der erste öffentliche Auftritt von Fürstin Charlène nach monatelanger Abstinenz vom royalen Parkett ja eher frostig ausgefallen war, wurden Gerüchte um einen angeblichen Ehevertag laut, der es der ehemaligen Profischwimmerin erlauben soll, auch in Zukunft dem Fürstenpalast weitgehend fernzubleiben.

Familienjubiläum der Grimaldis ohne Charlène geplant

Wie Voici berichtet, wird Fürstin Charlène wohl nach Genf ziehen. Bei wichtigen Veranstaltungen soll sie allerdings auch weiterhin an der Seite ihres Mannes, Fürst Albert II., in Monaco dabei sein. Dafür wurde angeblich ein eigener Vertrag zwischen den beiden ausgehandelt, der besagen soll, dass die ehemalige Olympia-Teilnehmerin trotz ihres Umzugs an Repräsentationsterminen teilzunehmen habe. Im Vertrag soll es außerdem eine eigene Klausel geben, die besagt, dass die Fürstin nicht mehr auf ihre Schwägerin Caroline antreffen muss. In der Vergangenheit wurden diesbezüglich schon oft Gerüchte kolportiert, die beiden könnten einander nicht leiden,, hieß es immer wieder, und dass Caroline ihrer Schwägerin das Leben schwer machen soll.

Dies würde auch einem jüngsten Bericht der Zeitschrift Bunte passen, wonach Charlène nun von einem wichtigen Familienjubiläum der Grimaldis ausgeschlossen worden sein soll.