Verfrühtes Comeback? Adels-Experte besorgt um Charlènes Zustand

Fürstin Charlène hat sich am Wochenende zum ersten Mal seit ihrem Rückzug in eine Klinik und ihrer Rückkehr nach Monaco wieder bei einem offiziellen Termin an der Seite ihres Ehemannes, Fürst Albert II. und ihrer beiden Kinder in der Öffentlichkeit präsentiert. Nachdem sie sich zuvor wegen psychischer und körperlicher Erschöpfung in stationäre Behandlung begeben hatte, wurde ihr großes Comeback bei der FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft von Adels-Kennern genau beäugt. Charlènes nachdenkliche Art, die traurige Miene, die sie bei ihrem Auftritt an den Tag legte sowie die Tatsache, dass sie mit Albert kaum interagierte und auch den Blickkontakt mit ihrem Ehemann mied, sorgte jedoch für Spekulationen.