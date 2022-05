Charlène und Albert II.: Millionen-Vertrag inklusive Caroline-Klausel

Seit mehreren Wochen ist Fürstin Charlène nach ihrer monatelangen Behandlung gegen Erschöpfung wieder aus der Klinik zurückkehrt. Viele Auftritte in der Öffentlichkeit gab es seither allerdings nicht. Dies soll sich in Zukunft allerdings ändern - zumindest was ihr regelmäßiges Erscheinen bei offiziellen Termine der Fürstenfamilie angeht.

Wie das französische Magazin Voici schreibt, soll die ehemalige Profi-Schwimmerin nun ihre Zukunft mit Fürst Albert II. in einem knallharten Vertrag ausgehandelt haben. Demnach sollen ihr künftig 12 Millionen Euro im Jahr zustehen. Ihre Schwägerin Caroline muss sie angeblich auch nicht mehr sehen.

Fürstin Charlène: Neuer Ehe-Vertrag mit Fürst Albert II.

Wie das Magazin berichtet, wird Fürstin Charlène wohl nach Genf ziehen. Bei wichtigen Veranstaltungen soll sie allerdings an der Seite ihres Mannes, Fürst Albert II., in Monaco dabei sein. Dafür wurde angeblich ein eigener Ehe-Vertrag zwischen den beiden ausgehandelt, der besagen soll, dass die ehemalige Olympia-Teilnehmerin trotz ihres Umzugs an Repräsentationsterminen teilzunehmen habe.