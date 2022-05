Muss Eugenie das Feld räumen? Meghan und Harry planen Rückkehr

Es war eine äußerst generöse Leihgabe: Prinz Harry und Herzogin Meghan haben Prinzessin Eugenie und ihrer Familie nach ihrem Umzug in die USA erlaubt, ihr ehemaliges Heim Frogmore Cottage als Wohnsitz zu nutzen. Doch so großzügig diese Geste auch war, sollen Eugenie und ihr Mann wissen, dass sie möglicherweise nicht dauerhaft ist, sollten Meghan und Harry in Zukunft es doch in Betracht ziehen, regelmäßiger Großbritannien zu besuchen - weswegen sie sich angeblich auch nach einem eigenen Zuhause Umschau halten sollen.

Meghan und Harry: Rückkehr ins Frogmore Cottage?

Aktuell kursieren Gerüchte, die Sussexes würden planen, während des Platinjubiläums von Queen Elizabeth II. in Frogmore Cottage wohnen wollen. Nachdem die Sussexes angekündigt hatten, dass sie zu den Feierlichkeiten nach Großbritannien zurückkehren würden, sollen laut express.co.uk die Sicherheitsvorkehrungen rund um ihren ehemaligen Wohnsitz auf dem Gelände von Windsor Castle erhöht worden sein. Dies scheint ein erster Hinweis darauf zu sein, dass Meghan und Harry während der bevorstehenden Feierlichkeiten im Frogmore Cottage wohnen werden.