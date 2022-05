Erste Royal-Tour mit Harry: "Meghan hasste jede Sekunde"

Am 15. Oktober 2018 wurde es offiziell bestätigt, dass Prinz Harry und Herzogin Meghan ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Die Baby-News wurden pünktlich zum Start der ersten Auslandreise des Herzogpaars bekannt gegeben. Sechzehn Tage lang bereisten Meghan und Harry damals Australien, Fidschi, Tonga und Neuseeland. Während viele glaubten, dass Harrys Ehefrau, die zum damaligen Zeitpunkt erst seit wenigen Monaten mit dem Prinzen verheiratet war, die Aufmerksamkeit genießen würde, soll ihre erste Royal-Tour für die schwangere Ex-Schauspielerin aber die reinste Qual gewesen sein, wie Adels-Expertin Tina Brown in ihrem Buch "The Palace Papers" enthüllt.

Meghan über jubelnde Massen: "Was machen sie alle hier? Es ist dumm"

Das erste Reiseziel der Sussexes war damals Australien. Meghan und Harry besuchten Sydney, Melbourne, Dubbo und Fraser Island in Queensland, bevor sie gemeinsam die "Invictus Games" beehrten. Für die Fotografen präsentierte sich das Paar bei seinen Terminen stets von seiner besten Seite, doch Meghan soll die Reise verachtet haben, wie ein Palastangestellter gegenüber Brown behauptet.

"Also, Meghan muss von all dem begeistert gewesen sein... richtig? Nein. Sie hat anscheinend jede Sekunde davon gehasst", wird der Palastmitarbeiter von Brown in ihrem Buch zitiert. "Sie hat nicht verstanden, warum die Dinge so organisiert wurden."