Kourtney Kardashian und Travis Barker: Überraschungs-Hochzeit in Santa Barbra

Im Oktober hatten sich der Reality-Star und der Schlagzeuger verlobt, nach den Grammys 2022 im April gaben Kourtney Kardashian und Travis Barker einander im Rahmen einer spontanen Hochzeit in Las Vegas im Beisein eines Elvis-Imitators das Jawort. Vor dem Gesetz war die Eheschließung des Paares dadurch aber noch nicht offiziell. Eine Heiratsurkunde sei jedenfalls in Vegas nicht unterschrieben worden, berichtet eine Quelle gegenüber Page Six. Dies wurde aber nun offenbar nachgeholt.

Kourtney Kardashian hat sich mit ihrem Rocker getraut

Der "The Kardashians"-Star Kourtney Kardashian und "Blink-182"-Rocker Travis Barker haben am Sonntag in Santa Barbara, Kalifornien, den Bund fürs Leben geschlossen, berichtet TMZ. Das Paar wurde in traditioneller Hochzeitskleidung im Gerichtsgebäude in der Innenstadt von Anacapa gesichtet, wo Kardashians Großmutter Mary Jo "MJ" Campbell und Barkers Vater Randy ihnen zur Seite standen.