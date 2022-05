Kim Kardashian: Radikale Diät für ihren Monroe-Auftritt bei der Met Gala

Kim Kardashian hatte erst vor Kurzem gestanden, bei ihren modischen Auftritten wäre ihr nichts zu Minder - selbst Windeln würde sie tragen, wenn es für ein Outfit nötig wäre. Während sie zur letzten Met Gala verhüllt und maskiert komplett in Schwarz gekommen war, entschied sie sich dieses Jahr für einen eher glamouröseren Look, der so manch einem bekannt vorkommen könnte. Das Kleid hatte zuvor nämlich eine andere berühmte Besitzerin: Marilyn Monroe.

Die Kult-Blondine sang darin 1962 ihr bei vielen bis heute in Erinnerung gebliebenes Geburtstags-Ständchen für John F. Kennedy. Für Kardashian die perfekte Wahl, um einen unvergesslichen Red-Carpet-Auftritt hinzulegen - doch zuvor mussten erst ein paar Kilo purzeln und das in nur drei Wochen.

Kim Kardashian: Radikal-Diät für Kleid von Marilyn Monroe

Stolz präsentierte sich Kim Kardashian bei der Met Gala 2022, die jährlich am ersten Montag im Mai stattfindet, und erzählte gegenüber Vogue die Geschichte hinter ihrem Outfit: "Nun, das ist Marilyn Monroes Kleid und es ist 60 Jahre alt und sie trug es, als sie 1962 Präsident John F. Kennedy 'Happy Birthday' sang."

Um aber in Marilyn Monroes Kleid zu passen, unterzog sich Kim Kardashian einer Diät, welche es in sich hatte. In nur drei Wochen mussten beinahe sieben Kilogramm runter.