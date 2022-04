Kim Kardashian sorgt mit Windel-Geständnis für Aufsehen

Kim Kardashians Looks sind nicht immer so, wie viele andere Menschen zum Supermarkt einkaufen gehen würden. Ob maskiert und komplett verhüllt bei der Met Gala, einbandagiert in gelbem Klebeband für Balenciaga oder in knappen Outfits, die wenig der Fantasie überlassen - der Reality-Star weiß, wie man modisch alle Blicke auf sich zieht. Für den gelungenen Fashion-Auftritt ist der Unternehmerin auch fast jede Maßnahme recht, wie sie nun verriet.

Kim Kardashians würde auch "Windeln tragen"

In den letzten Jahren entwickelte sich Kim Kardashian zur absoluten Fashion-Ikone. Während sich viele noch darum streiten, was denn eigentlich das Talent ist, womit die 41-Jährige ihre Berühmtheit verdienen würde, weiß sie zumindest seit eh und je, wie sie die Öffentlichkeit auf sich aufmerksam machen kann.