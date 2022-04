Kim Kardashian: Sex-Tape-Alptraum holt sie ein

"Das Letzte, was ich als Mutter will, ist, dass meine Vergangenheit zwanzig Jahre später wieder zur Sprache kommt", so Kardashian. "Das ist wirklich peinlich. Ich muss mich damit befassen und werde mich damit befassen", stellt sie in der Premieren-Vorschau fest. Später ist zu sehen, wie Kardashian unter Tränen ihren Ex-Mann Kanye West anruft und diesem ihr Leid klagt.

"Ich bin fast gestorben, als Saint es lustig fand", erklärt sie, obwohl sie froh sei, dass ihr Sohn zu jung ist, um den Inhalt der Anzeige zu verstehen.