Jennifer Garner: Streit mit Ben Affleck wegen seines Luxus-Lifestyles

Ben Affleck und Jennifer Lopez könnten wohl nicht glücklicher sein: Das Paar, welches in den Nullerjahren schon einmal verlobt gewesen ist, es damals aber nicht vor den Traualtar schaffte, wagt einen zweiten Hochzeits-Anlauf. Nachdem die Sängerin mit einem XXL-Ring an ihrer linken Hand gesehen wurde, hat ihr Vertreter gegenüber dem Magazin People bestätigt, dass Affleck tatsächlich um JLos Hand angehalten hat.

Zu verschwenderisch? Affleck gönnt sich 50-Millionen-Villa

Der edle Ring ist aber nicht die einzige Ausgabe, die in letzter Zeit Ben Afflecks Bankkonto belastet hat. Im März wurde bekannt, dass der ehemalige "Batman"-Star und Lopez ein gemeinsames Haus gekauft haben sollen. Sage und schreibe 50 Millionen Dollar soll das in Bel Air gelegene Liebesnest Berichten zufolge gekostet haben. Doch so happy Ben Affleck und Jennifer Lopez über die Anschaffung auch sein mögen - der verschwenderische Lebenswandel des Paares soll zunehmend Afflecks Beziehung zu seiner Ex-Frau Jennifer Garner trüben.