XXL-Ring: Jennifer Lopez und Ben Affleck haben sich verlobt

Laut dem PEOPLE-Magazin sollen sich Jennifer Lopez und Ben Affleck erneut verlobt haben. Die 52-Jährige enthüllte die erfreulichen Neuigkeiten am Freitag in einer E-Mail an ihren inneren Kreis im Zuge ihres Fan-Newsletters. Die Nachricht an die Fans des "Marry Me"-Stars enthielt einen Clip, in dem Lopez einen riesigen grünen Diamanten an ihrem Ringfinger bewunderte, dessen Bild auch von ihrer Schwester Lynda in einer für begrenzte Zeit aufrufbaren Instagram-Story geteilt wurde. Wann die große Hochzeit stattfinden soll, ist bisher noch nicht bekannt.