"Außenseiterin": Überraschende Worte von Jennifer Lopez

Jennifer Lopez: "Passiert mir das alles wirklich?"

An den Moment, als sie ihren Durchbruch realisiert hatte, erinnerte sich die Hollywood-Darstellerin im Interview ebenfalls genau: "Mir fielen die Zeiten ein, als ich in löchrigen Sneakers herumzog". Lopez fuhr fort: "Ich dachte: 'Passiert mir das alles wirklich?' Ich kam mir vor wie im Märchen. Gar nicht so sehr wegen des Reichtums, sondern wegen der Veränderung, dem Missverhältnis. Die Hotelsuite war größer als das Haus, in dem ich aufgewachsen bin."