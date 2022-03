Video: Sängerin Dua Lipa passierte peinlicher Unfall bei Auftritt

Sängerin Dua Lipa ist musikalisch ganz oben angekommen. Mit großen Chart-Hits, mehreren Grammy-Auszeichnungen und sogar einem neuen Duett mit Sir Elton John gehört die britische Musikerin aktuell zu den erfolgreichsten Musikerinnen. Am Mittwoch performte der "Levitating"-Star in Washington D.C. und wurde dabei von etlichen Fans gefilmt. Dabei wurde auch ein peinliches Missgeschick festgehalten, welches nun im Internet die Runde macht.

Sängerin Dua Lipa: Video zeigt peinlichen Mikro-Unfall

Um länger etwas vom Konzert ihres Idols zu haben, filmten am Mittwoch etliche Fans bei einem Auftritt von Dua Lipa mit ihren Smartphones. In einem Video, das von einem Konzertbesucher auf Twitter geteilt wurde, sang und tanzte die 26-jährige Musikerin zu ihrem bekannten Song "New Rules". Doch dann passierte ihr ein peinlicher Unfall mit ihrem Mikrofon.