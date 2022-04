Ungeschminkt: Jennifer Lopez begeistert ihre Fans auch ohne Make-up

Jennifer Lopez steht für viele vor allem für ganz viel Glamour. Egal wo sie auftritt, die Sängerin und Schauspielerin ist dabei immer top gestylt. Schon seit Beginn ihrer Karriere setzte JLo den einen oder anderen Mode- und Beauty-Trend, weshalb sie für viele Frauen als großes Vorbild gilt. Doch auch ungestylt und ungeschminkt begeistert sie viele ihrer Fans.

Jennifer Lopez zeigt sich ungeschminkt auf Social Media

Auf Instagram teilte Jennifer Lopez in den letzten Tagen immer wieder Videos zu ihrer neusten Kooperation mit der Beauty-Marke Sephora. Dazu präsentierte sich der "Jenny from the Block"-Star auch ungeschminkt, um einige ihrer neuen Produkte an sich selbst vorzuzeigen.